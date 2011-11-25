ДТЕК здобула ще два вугільні підприємства

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України визнало за переможця конкурсів на право отримання в концесію цілісних майнових комплексів державних вуглевидобувних підприємств «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» дочірні компанії енергохолдингу ДТЕК ТОВ «ДТЕК. Ровенькиантрацит» і ТОВ «ДТЕК. Свердловантрацит».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства з посиланням на накази міністерства від 23 листопада № 741 і № 742, якими затверджені результати конкурсів.

Згідно з повідомленням, міністерство найближчим часом планує підписати концесійні угоди з переможцями конкурсів.

Нагадаємо, що на право концесії вугільних підприємств претендувало також ПАТ «Донецьксталь – металургійний завод».

У міністерстві відзначили, що оцінка пропозицій учасників конкурсу здійснювалася за 16 критеріями. До оцінки фінансових пропозицій претендентів були залучені представники PricewaterhouseCoopers, технічних – фахівці ПАТ «Луганськдіпрошахт». Крім того, до оцінки соціальних аспектів пропозицій залучалася громадська організація «Співтовариство соціально відповідального бізнесу».

У результаті пропозиції дочірніх компаній ДТЕК було визнано кращими за 14 критеріями, а за 2 критеріями учасники поділили перше місце.

Голова конкурсних комісій, заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Сергій ЧЕХ підкреслив, що компанії ДТЕК запропонували найкращі умови концесії, які найбільше відповідають інтересам держави і розвитку самих державних підприємств.

Зокрема, відзначив заступник міністра, пропозиції ДТЕК передбачають забезпечення зростання вуглевидобування на «Ровенькиантрацит» з 7 млн. тонн у 2012 році до 7,1 млн. тонн у 2016 році, на «Свердловантрацит» - з 6,75 млн. тонн до 7,18 млн. тонн.

«Якщо узяти п'ятирічний період, то ці пропозиції відповідно на 1,15 млн. і 1,53 млн. тонн більші, ніж у другого учасника», - цитує прес-служба С.ЧЕХА.

Окрім того, ДТЕК узяв на себе зобов'язання інвестувати у 2012-2016 рр. у розвиток «Ровенькиантрацит» 2,988 млрд. грн., «Свердловантрацит» - 2,729 млрд. грн.

«За цими показниками сукупна пропозиція переможців на 434 млн. грн. більша і краща за термінами освоєння інвестицій", - додав чиновник.

Він повідомив також, що щоквартальний концесійний платіж щодо «Ровенькиантрацит» становитиме 17 млн. грн., щодо «Свердловантрацит» - 13 млн. грн.

У Міненерговугілля також відзначили, що переможці конкурсу зобов'язалися забезпечити збереження передбачених чинним законодавством, галузевою угодою, колективним договором існуючих на момент укладення концесійного договору соціальних гарантій для працівників зазначених підприємств. Вони також забезпечать працевлаштування працівників, які на момент укладення концесійного договору перебували у трудових відносинах з ДП «Ровенькиантрацит» і ДП «Свердловантрацит» і висловлять бажання бути прийнятими на роботу до ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» і ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит».

Довідка УНІАН. ДТЕК – перша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), яка належить українському бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ. Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з видобутку і збагаченню вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.

До вугільного блоку ДТЕК входять ВАТ «Павлоградвугілля» (об'єднує десять шахт), ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу», орендне підприємство «Добропіллявугілля» і п'ять збагачувальних фабрик.

Вуглевидобувні підприємства енергохолдингу ДТЕК (Донецьк) у січні-липні збільшили видобуток рядового вугілля на 17,7%, або на 1,721млн. тонн, - до 11,435 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.