Україна починає виробляти зброю в НАТО, щоб вберегти заводи від ракет РФ, - BI

Україна переносить оборонне виробництво до Данії: перший завод виготовлятиме ракетне паливо для ЗСУ.

Україна почала переносити частину оборонної промисловості до Європи, аби убезпечити її від російських ракет та посилити співпрацю з країнами НАТО. Першим майданчиком стала Данія, пише Business Insider.

На початку вересня Міністерство промисловості та фінансів Данії повідомило, що українська компанія Fire Point переносить частину виробничих процесів у країну. Там вона планує виготовляти ракетне паливо та інші компоненти для оборони України.

Це стало першим етапом ініціативи "Будуємо для України", на яку Данія виділила понад $50 млн.

Відео дня

Чому це важливо

Українські підприємства стають постійними мішенями російських ракет і дронів.

Виробництво в ЄС унеможливлює удари по ньому без ризику прямого зіткнення Росії з НАТО.

Данія отримає доступ до унікального досвіду українських виробників, які працюють в умовах великої війни.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що тепер "виробництво не може бути зупинене російськими атаками".

Гендиректор Національної асоціації оборонної промисловості Сергій Гончаров наголосив, що це зменшує ризики для українських компаній і відкриває можливості для масштабування виробництва. Він зауважив:

"Українці можуть надати свої знання, технології та досвід для спільного виробництва за кордоном".

Перспективи стратегії

Наразі у проєкті бере участь лише Fire Point, але планується залучення й інших українських компаній, що виробляють гаубиці, ракети, дрони та системи зв’язку.

Данія розглядає співпрацю як спосіб зміцнити власну оборону, а НАТО — як можливість перейняти українську швидкість та інноваційність.

Інша співпраця з Данією

Як повідомляв УНІАН, Данія започатковує нову програму підтримки на 375 млн євро для України. Ця програма є інтеграційним проєктом та має зробити внесок в демократичні та інституційні реформи, необхідні для зближення з Європейським Союзом.

Крім того, у 2023 році Данія створила спеціальний інвестиційний фонд, орієнтований на підтримку цивільних підприємств України. Зокрема тоді одразу було оголошено про затвердження фінансування для двох пілотних проектів у сфері сільського господарства та агропереробки.

Вас також можуть зацікавити новини: