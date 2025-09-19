Під удар потрапили два впливових в Грузії підприємця, а також два російських танкери.

Велика Британія оголосила про нові санкції, спрямовані проти пов'язаних з Грузією прихильників російського вторгнення в Україну. Відповідний прес-реліз опубліковано на сайті британського уряду.

"Оскільки військова стійкість Росії слабшає, Кремль дедалі більше звертається до посередників у третіх країнах для підтримки своїх військових та пропагандистських операцій, зокрема в Грузії", – йдеться у прес-релізі.

Так, санкції накладено на грузинського політика і медіамагната Левана Васадзе, який, за даними британського уряду, використовує свої медіаплатформи для "поширення проросійської дезінформації". Разом з ним покарано і бізнесмена Отара Парцхаладзе, який має широкі зв'язки з Росією та найвищим керівництвом партії "Грузинська мрія", що наразі керує Грузією.

Відео дня

Які саме обмеження до них застосовані – не уточнюється.

Крім того, накладено санкції на ще два танкери так званого "тіньового флоту", які транспортували російську нафту до грузинського порту Батумі. Цим суднам тепер буде заборонено заходити до портів Великої Британії, а також буде відмовлено в доступі до Реєстру суден Великої Британії.

"Військова машина Путіна спирається на міжнародну павутину для поширення брехні та фінансування цієї мережі. Ми перерізаємо ще один рятівний круг, переслідуючи та стримуючи тих у Грузії, хто підтримує незаконну війну Путіна в Україні. Кремль не повинен сумніватися: Велика Британія продовжуватиме викривати тіньові мережі, що підтримують Путіна", – заявив заступник голови МЗС Британії Стівен Дауті.

Політика Грузії: останні новини

Як писав УНІАН, торік у Грузії на парламентських виборах перемогла партія "Грузинська мрія", яку звинувачують у проросійському курсі та у фальсифікаціях під час виборів. Це спричинило масові протести, які були частково придушені силою, уряд розпочав репресії проти невдоволених.

Після цього відносини офіційного Тбілісі з Заходом різко погіршилися. Зокрема Грузія заявила про замороження переговорів щодо вступу в ЄС.

США запровадили санкції проти керівника партії "Грузинська мрія", а Європарламент заявив про невизнання чинної грузинської влади.

Вас також можуть зацікавити новини: