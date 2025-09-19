Ба більше, Росія спробує до кінця року завдавати до 1000 ударів по Україні на день, зазначає високопосадовець.

Київ і Москва поки що не ведуть переговори щодо завершення війни та припинення вогню. Втім, тривають контакти з гуманітарних питань, зокрема щодо обміну полоненими.

Про це в інтерв'ю CNN заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. На запитання, чи тривають переговори між Україною та РФ щодо завершення війни, високопосадовець уточнив, що вони стосується лише гуманітарної частини.

"Зараз продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених", - зазначив Умєров.

Відео дня

Водночас секретар РНБО нагадав, що європейські лідери разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідали Вашингтон, де було досягнуто домовленості про проведення двосторонніх та тристоронніх зустрічей.

"Отже, на цьому етапі, гадаю, ми чекаємо, коли відбудуться тристоронні, двосторонні зустрічі", - додав секретар РНБО.

Також Умєров зазначив, що Росія спробує до кінця року завдавати до 1000 ударів по Україні на день. Зараз окупанти комбінують атаки, застосовуючи крилаті та балістичні ракети спільно з дронами-камікадзе.

"Росія намагається збільшити кількість атак до тисячі на день, тому, до кінця року, думаю, вони розширять атаки. Це свідчить про те, що Росія не має серйозних намірів закінчити війну", - сказав секретар РНБО.

Мирні переговори - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що Росія не чує закликів до миру, а отже треба більш рішучі дії.

"Знову росіяни б’ють по цивільних тоді, коли весь світ, і передусім Сполучені Штати, закликають до миру. Ми чуємо позицію Президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію. Але не чують цю позицію, схоже, у Росії... Потрібні рішучі дії, щоб Росія зрештою теж погодилася на дипломатію", - зазначив Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: