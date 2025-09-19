Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,42 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 22 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,25 гривні за долар, таким чином, українська валюта залишилася без змін.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,42 гривні за один євро, тобто гривня зросла 36 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,29/41,32 грн/дол., а євро - 48,47/48,49 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

У обмінниках середній курс долара сьогодні становить 41,23 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,77 грн/євро, а курс продажу - 48,55 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 19 вересня зріс на 3 копійки і складає 41,40 гривні за долар, а курс євро знизився на 10 копійок і складає 49,05 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 40,80 гривні, а євро - за курсом 48,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що курс долара в Україні до 28 вересня перебуватиме в рамках 41,2-41,5 гривні на готівковому ринку, а європейської валюти може коливатися в ширшому діапазоні - 47,5-49 гривні.

Вас також можуть зацікавити новини: