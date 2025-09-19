Красивим тваринам дуже комфортно в заповідній місцевості.

Рідкісні коні Пржевальського настільки добре адаптувалися у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, що спокійно відпочивають навіть біля високовольтної ЛЕП. Про це розповіли у заповіднику, та оприлюднили цікаві фото.

На них можна побачити, як більше десятка коней "прогулюються" на лузі, навколо потужної вежі високовольтної ЛЕП. Зважаючи на все, цим красивим тваринам дуже комфортно в заповідній місцевості.

"Звичайні будні Чорнобильського заповідника - рідкісні коні Пржевальського відпочивають біля ЛЕП", - констатують науковці.

Відео дня

Коні Пржевальського - що відомо

Кінь Пржевальського - підвид дикого коня, названий на честь свого першовідкривача - мандрівника Миколи Пржевальського. У XX столітті був винищений у природному середовищі, але зберігся в зоопарках, після чого відбулася його реінтродукція у природу.

Наразі це єдиний вид власне диких коней, що існує на волі, а також єдиний представник ряду конеподібних у дикій фауні України. Зокрема, це акліматизовані табуни у Чорнобильській зоні відчуження, куди цих коників завозили кількома етапами. У 1998-1999 роках сюди перевезли 31 особину: трьох жеребців із Лозівського конезаводу та ще 28 коней (10 жеребців і 18 кобил) із заповідника "Асканія-Нова". У 2004 році популяцію поповнили ще 13 тварин із київського та одеського зоопарків.

Однак вони були випущені без акліматизації, через що загинули й не залишили потомства. Загалом у процесі перевезення та пристосування загинув 21 кінь, а основу нової популяції склали 23 тварини (два жеребці та 15 кобил). Саме від них і почався розвиток популяції у зоні відчуження. Станом на 2018 рік там вже було приблизно 150 коней.

Дослідники відзначають цікаві зміни у поведінці тварин: степові коні надають перевагу проживанню у лісових масивах, зокрема в Рудому лісі, а також у покинутих будівлях. Вони виявилися стійкими до місцевих хижаків. На жаль, небезпеку для тварин становлять мінні поля, що з’явилися після російського вторгнення в Україну 2022 року.

Зокрема влітку на вибуховому пристрої російських окупантів підірвався кінь Пржевальського, який жив у Чорнобильській зоні відчуження. Понівечене тіло коня знайшли прикордонники біля одного з покинутих лісових маршрутів. Відомо, що раніше тут були позиції загарбницьких військ РФ. Наразі територія Чорнобильської зони закрита для відвідування.

Вас також можуть зацікавити новини: