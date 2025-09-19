Гроші в обмін на поступки: в ЄС вирішили як обійти вето Орбана на санкції проти Росії

Євросоюз може схвалити нові санкції лише одноголосно, а Угорщина і Словаччина погрожують накласти вето.

Європейська комісія планує розморозити близько 550 млн євро коштів ЄС для Угорщини в обмін на згоду прем'єр-міністра Віктора Орбана не блокувати додаткові санкції проти Росії, пише Financial Times.

Зазначається, що Євросоюз може схвалити нові санкції лише одноголосно, а Угорщина і Словаччина погрожують накласти вето на ці заходи.

Нові санкції, які обговорювали в ЄС, передбачають посилення контролю за криптовалютою, банківським сектором та енергетикою, а також пришвидшення відмови від імпорту російського викопного палива до 2027 року.

Прем'єр-міністр Угорщини, який наступного року братиме участь у парламентських виборах, неодноразово виступав проти зменшення залежності своєї країни від дешевого імпорту енергоносіїв з Росії і неодноразово відкладав прийняття санкцій проти Москви.

Брюссель заморозив близько 22 млрд євро коштів ЄС, які були призначені для Угорщини у 2022 році, через занепокоєння щодо незалежності судової влади, прав на притулок, дискримінації ЛГБТ+ та академічної незалежності.

Але комісія поступово розморозила ці кошти, щоб заспокоїти Орбана. Так, у 2023 році було розморожено транш у розмірі 10 млрд євро, щоб Будапешт зняв вето з допомоги Україні.

Цього року країна отримала ще 157 млн євро, скориставшись юридичною лазівкою, яка дозволяє Угорщині переводити заморожені кошти на інші програми.

Це та сама лазівка, яку Будапешт намагається використати знову. Ще у травні Угорщина запросила 605 млн євро в рамках ширшого перегляду того, як країни витрачають свою частку спільного бюджету ЄС.

Після місяців переговорів Брюссель готовий дозволити Будапешту отримати більшу частину запитуваних коштів, або близько 550 млн євро.

17 вересня стало відомо, що країни Європи та США не можуть дійти згоди щодо запровадження більш жорстких санкцій проти РФ. Спочатку європейські уряди тиснули на Дональда Трампа, щоб він посилив санкційні обмеження, але потім президент США перевернув ситуацію, закликавши Європу припинити закупівлю російської нафти і ввести мита проти Індію та Китай.

Також повідомлялося, що у Сенаті США зростає невдоволення діями Трампа, який не дозволяє законодавцям ухвалити двопартійний закон про санкції проти Росії та країн, які купують її нафту.

