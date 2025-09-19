Не тільки Словаччина та Угорщина: вісім країн ЄС продовжують купувати російський газ

Скільки російського газу купує кожна з держав-членів блоку не повідомляється.

Вісім країн ЄС продовжують купувати російський газ, повідомила речниця ЄС з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен, передає The Guardian.

За її словами, окрім Угорщини та Словаччини російське "блакитне паливо" споживають Бельгія, Франція, Греція, Нідерланди, Португалія. При цьому речниця не уточнила, який обсяг російського газу імпортується кожною з країн даної вісімки.

Втім імпорт російського газу країнами ЄС вже у 2027 році може припинитися. За інформацією джерел видання Bloomberg, в рамках 19-го пакету санкцій блок може на рік прискорити відмову від російського "блакитного палива", яка попередньо планувалася з 1 січня 2028 року. Однак наразі невідомо, чи ухвалене відповідне рішення.

Відмова ЄС від російського газу

Як повідомляв УНІАН, ЄС 18 червня 2025 року презентував план відмови від російського газу, який передбачав, завершення постачання "блакитного палива" з країни – агресорки 1 січня 2028 року.

Угорщина тривалий час була категорично проти відмови від російського газу і разом зі Словаччиною вставляла палиці в колеса антиросійським енергоініціативам. Однак 9 вересня Угорщина підписала 10-річну угоду про імпорт "блакитного палива" з альтернативного джерела, а також, зі слів очільника зовнішньополітичного відомства країни Петера Сійярто, веде перемовини про додатковий імпорт не російського газу. Але остаточне "прощавай" російському газу у Будапешті поки не готові сказати.

Водночас після заклику президента США Дональда Трампа відмовитися від імпорту російських енергоносіїв, ЄС прискорив "остаточне прощання" з російським газом та презентував новий санкційний пакет, який передбачає заборону імпорту скрапленого газу РФ.

