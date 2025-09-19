Окупанти запевняють, що вирішили проблему дальності ударних дронів на оптоволокні.

У РФ ймовірно розробили нову систему, що потенційно здатна у рази збільшити дальність дії оптоволоконних FPV-дронів. На думку аналітиків, окупанти могли задіяти важкий дрон-ретранслятор з котушкою, до якого під'єднуватимуть ударні дрони з меншими котушками.

Як пише Defense Express, російські ЗМІ повідомляють, що у РФ нібито створили систему, яка дозволяє кратно збільшити дальність дії FPV-дронів на оптоволокні. Йдеться про спеціальний ретранслятор сигналу, який має подовжити лінію зв’язку між оператором і ударним дроном приблизно у чотири рази.

Як пояснюють аналітики, світловий сигнал в оптичному кабелі, як і будь-який інший, поступово слабшає зі збільшенням дистанції. Додатково на дальність польоту дрона впливає вага кабелю — а для FPV-дронів це критично, адже надлишкова вага зменшує можливість нести бойове навантаження. Саме тому раніше ми не бачили FPV-дронів на оптоволоконному кабелі, що літають, умовно, на сотню кілометрів.

"Щоб подолати проблему згасання сигналу, необхідно або використовувати потужніші й важчі кабелі (що не підходить для FPV для яких критично важлива вага) та дорожчу апаратуру, або розміщувати ретранслятори. Тому рашисти, щоб не використовувати одноразові ретранслятори, які до того ж невідомо як розгортати, вигадали зробити багаторазовий. Для цього інший FPV-дрон вони обладнали таким ретранслятором сигналу", - пояснюють експерти.

За задумом, оптоволоконний кабель йде від оператора до дрона-ретранслятора, а звідти — до ударного дрона. Один ретранслятор може одночасно обслуговувати декілька ударних безпілотників. Після застосування ударного дрона ретранслятор, як запевняють у РФ, нібито змотує кабель, готуючись до повторного використання. Хоча на практиці, зазначають у Defense Express, це вимагає спеціального механізму, адже тонкий кабель без обмотки зазвичай змотують лише на верстатах.

"Це доволі дивно, адже на змотування необхідний окремий механізм. При цьому, якщо мова йде про тонкий кабель без обмотки, то його намотують на спеціальних верстатах. Без цього його не вийде використати повторно", - вважають фахівці.

Найімовірніше, припускають експерти, для роботи такої системи використовуватиметься важкий дрон-ретранслятор, який несе велику котушку з оптоволокном. До нього ще на землі під’єднатимуть ударні дрони з меншими котушками. Весь такий своєрідний "восьминіг" має піднятися у повітря та летіти групою у район цілі.

Нагадаємо, росіяни збудували новий майданчик для запуску дронів біля кордону з Україною, у Брянській області. За словами OSINT-аналітика Бреді Афріка, будівництво велося протягом літа. Ще в липні 2025 року на місці нового майданчика було порожнє поле, а наразі там вже обладнано інфраструктуру для запуску БПЛА.

