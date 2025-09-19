AMD представила нову 'народну' відеокарту для геймерів аж із 16 ГБ пам'яті

Це перше велике поповнення лінійки RDNA 3 за довгий час.

Компанія AMD анонсувала відеокарту Radeon RX 7700 – перше велике поповнення лінійки RDNA 3 за довгий час. За обсягом і швидкістю пам'яті новинка відповідає старшій RX 7800 XT.

RX 7700 оснащена 40 обчислювальними блоками RDNA 3, 2560 потоковими процесорами і 80 ШІ-прискорювачами. Відеокарта отримала 16 ГБайт пам'яті GDDR6 з 256-бітною шиною і швидкістю 19,5 Гбіт/с. Рекомендований блок живлення – 700 Вт.

За даними компанії, новинка в середньому на 16-19% поступається RX 7800 XT. При цьому карта розрахована на комфортну гру в 1440p і ультра-налаштуваннях. AMD наводить такі показники продуктивності в іграх:

Call of Duty: Black Ops 6 – 71 FPS,

Resident Evil 4 (RT High) – 70 FPS,

Dying Light 2 (RT) – 63 FPS,

Red Dead Redemption 2 – 68 FPS,

Hogwarts Legacy – 64 FPS,

Grand Theft Auto V Enhanced (Max RT) – 66 FPS,

Marvel's Spider-Man 2 – 66 FPS,

Ghost of Tsushima – 66 FPS.

Рекомендована ціна AMD Radeon RX 7700 на цей час оголошена не була. Для порівняння, GeForce RTX 5060 з 8 ГБ пам'яті Nvidia оцінила у $300. Судячи з формату анонсу, нова карта насамперед орієнтована на OEM-виробників.

Раніше AMD представила потенційний хіт продажів – бюджетний процесор Ryzen 5 9500F на архітектурі Zen 5. Новинка позиціюється як наступник "народного" Ryzen 5 7500F та стане найдоступнішою моделлю лінійки Ryzen 9000.

Тим часом Steam ділився статистикою, яка ПК-збірка вважається найоптимальнішою у 2025 році. На перше місце серед відеокарт вирвалася RTX 4060, а частка Windows 11 уперше перевищила 60%.

