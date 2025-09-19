Досі настільки молодих комбригів в Україні не було.

Новим командиром 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Збройних сил України став 26-річний Герой України підполковник Максим Данильчук. Про це повідомляє у Фейсбук Житомирський територіальниий центр комплектування та соціальної підтримки

"Він уродженець села Барвинівка Звягельського району на Житомирщині, випускник Національної академії сухопутних військ. Від початку повномасштабного вторгнення РФ він пройшов шлях від командира роти до начальника штабу та командира батальйону 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що його підрозділ тримав оборону на Донеччині та Харківщині, знищивши сотні окупантів і чимало їхньої техніки.

Відео дня

В повідомленні зазначається, що у лютому 2023 року під керівництвом Данильчука українські воїни відбили численні атаки "вагнерівців" на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України 24 лютого 2024 року. Також Данильчук відзначений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів і орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Варто зауважити, що Максим Данильчук ймовірно є рекордсменом сучасної України: у відкритому доступі немає даних про те, щоб хтось обіймав посаду комбрига у такому, або ще молодшому віці.

Скандал в бригаді "Магура"

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року в бригаді спалахнув скандал, коли командир одного з батальйонів Олександр Ширшин поскаржився на "дебільні" накази командування. У серпні Ширшин повідомив про звільнення з посади.

Раніше Ширшин отримав зауваження від Генштабу після того, як публічно звинувачував командування в "дебільних" наказах під час його перебування з бійцями на Курщині та українсько-російському кордоні.

Він розповів, що після проведення перевірки щодо його заяв з приводу завдань командування, які були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат, проблеми побачили тільки в його діях.

Вас також можуть зацікавити новини: