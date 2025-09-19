Дрон може нести корисне навантаження до 5 тонн.

У Львові представили новий підводний український дрон TOLOKA, пише Clash Report.

Повідомляється, що він здатен долати відстань у 2000 км і перевозити до 5 тонн вантажу.

Тим часом, у мережі повідомляють, що цю розробку презентували під час найбільшого у світі інвестсаміту оборонних технологій Defense Tech Valley 2025.

Зазначається, що дрон TOLOKA 1000 має три модифікації. Зокрема відрізняється розмір самого безпілотника – від 4 до 12 м.

Також повідомляється, що на виставці крім TOLOKA було представлено інші безпілотники, наземні станції, військовий транспорт та інноваційні дрони.

Дрон TOLOKA: що відомо

Про роботу над підводним дроном TOLOKA аналітики Defense Express повідомляли у травні 2023 року. Тоді повідомлялося про модифікацію TLK-150 – найменшого БПЛА з цієї серії. Зазначалося, що його розміри менші, за дрони-камікадзе, які є в України. Однак завдяки здатності роботи під водою, цей дрон має меншу видимість для ворожих радіо-локаційних станцій.

Зазначалося, що розробники планували кілька варіантів розміру підводного дрона TOLOKA:

TLK-150 - розмір корпусу 2,5 м, дальність ходу - до 100 км, силова установка - електродвигун, маса бойової частини (БЧ) або іншого корисного навантаження - 20-50 кг;

TLK 400 - розмір корпусу 4-6 м, заявлена дальність ходу - до 1200 км, маса бойової частини або іншого корисного навантаження - до 500 кг;

TLK 1000 - розмір корпусу від 4 до 12 м, заявлена дальність ходу - до 2000 км, заявлена маса БЧ або іншого корисного навантаження - до 5000 кг.

Вже у лютому 2025 року президент Володимир Зеленський показав один з дронів TOLOKA лідерам іноземних держав та міжнародним організаціям. Про яку саме модифікацію БПЛА йшлося – невідомо.

