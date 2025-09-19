Лідирує оновлена версія Resident Evil 2.

Журналісти авторитетного видання IGN оновили список найкращих рімейків за всю історію. До добірки увійшли 15 ігор. включно з найсвіжішими релізами на кшталт MGS Delta: Snake Eater.

Автори підкреслюють, що представлені проєкти оцінювалися не стільки за їхньою загальною якістю, скільки за тим, наскільки успішно вони втілюють нові амбіції та пропонують свіжий погляд на класику.

Лідирує оновлена версія Resident Evil 2. В IGN вважають, що Capcom вдалося взяти все найкраще від оригінальної гри і зробити з цього сучасний хорор. "Незважаючи на те, що за останні роки вийшло багато рімейків, RE2 залишається еталоном", – заявили журналісти.

Final Fantasy VII Rebirth дісталася друга сходинка. Головною особливістю рімейка гри 1997 року став його масштаб. При цьому йдеться не тільки про величезний світ, який виділяється продуманим підходом до дослідження, а й про безліч додаткових механік, персонажів і сюжет.

Трійку лідерів замкнув Resident Evil зразка 2002 року. Незважаючи на поважний вік, переосмислений класичний хорор залишається актуальним та вражає сучасного глядача.

Топ-15 найкращих ремейків за версією IGN:

Resident Evil 2 (2019); Final Fantasy VII Rebirth (2024); Resident Evil (2002); Silent Hill 2 (2024); Persona 3 Reload (2024); Resident Evil 4 (2023); Metroid Zero Mission (2004); Demon's Souls (2020); Shadow of The Colossus (2018); Final Fantasy VII Remake (2020); Black Mesa (2020); Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (2025); Live a Live (2022); The Legend of Zelda Link's Awakening (2019); Pokemon HeartGold / SoulSilver (2009).

