У блоці розглядають два варіанти швидшої відмови від російського "блакитного палива".

Європейський Союз розглядає низку заходів задля прискорення відмови від імпорту російського скрапленого газу на рік, повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, Єврокомісія пропонує включити до 19-го пакету санкцій проти Росії положення про прискорену відмову від російського скрапленого газу після того, як президент США Дональд Трамп закликав ЄС припинити купувати російські енергоносії.

Зазначається, що в якості альтернативного сценарію прискореної відмови від російського СПГ розглядається внесення поправок до плану RePowerEU. Проте співрозмовники Bloomberg не уточнюють, коли конкретно це станеться.

"З того часу, як ми представили план RePowerEU у 2022 році, ми говорили, що поетапна відмова від російської енергії краще раніше, ніж пізніше", - сказала речниця Комісії Анна-Кайса Ітконен.

Видання нагадує, що Єврокомісія запропонувала припинити імпорт російського газу країнами-членами блоку наприкінці 2027 року. При цьому імпорт за короткостроковими контрактами пропонувалося завершити вже у червні 2026 року.

Журналісти зазначають, що пропозиція Єврокомісії стосовно припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року наразі обговорюється країнами-членами Європарламенту в Раді ЄС, причому кожна з інституцій має право пропонувати поправки.

Відмова ЄС від російського газу

18 червня Єврокомісія представила план відмови від імпорту російського газу. Було запропоновано припинити імпорт російського газу з 1 січня 2028 року, а імпорт за короткостроковими контрактами - з 16 червня 2026 року. Разом з тим, для низки членів Європейського Союзу, які не мають виходу до моря (зокрема, Угорщини та Словаччини) зроблять виняток. Їм дозволять купувати російський газ за короткостроковими контрактами до кінця 2027 року.

Угорщина тривалий час була категорично проти відмови від російського газу. Разом з тим, 9 вересня стало відомо, що офіційний Будапешт підписав 10-річну угоду про імпорт "блакитного палива" з альтернативного джерела. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто додав, що тривають перемовини про додатковий імпорт газу. Водночас, він зазначив, що його країна поки не готова повністю попрощатися з російським газом.

Президент США Дональд Трамп надав додатковий імпульс зусиллям блоку стосовно відмови від російських енергоносіїв. Він закликав країни-члени ЄС припинити купувати російську нафту та газ, а міністр фінансів Штатів Скотт Бессент зазначив, що відмова Євросоюзу від російських енергоносіїв прискорить завершення російсько-української війни.

