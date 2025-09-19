Народна обраниця назвала проект бюджету на наступний рік "бюджетом рожевих поні".

Згідно з поточним проєктом державного бюджету на 2026 рік, грошей на зарплати військовим вистачить лише до червня. Про це заявила народна депутатка від фракції "Голос" Юлія Сірко з трибуни парламенту під час представлення законопроекту про головний кошторис країни.

"Зарплат вистачає по цьому бюджету, який нам надали, до червня місяця. Я не знаю, чи війна в червні закінчиться, чи де ми будемо брати ці кошти", – заявила Сірко.

Парламентарка додала, що проблема документу - недостатнє розуміння того, де шукатимуть кошти на покриття видатків.

"Міністр фінансів чітко сказав, що нам не вистачає 18 мільярдів доларів. Це при тому бюджеті – я називаю це "бюджет рожевих поні" – в якому дуже все красиво написано, але ніхто не знає, звідки взяти гроші на те, щоб це виплатити", – вважає Сірко.

Народна обраниця додала, що навантаження на витратну частину бюджету в наступному році будуть значно вищими.

Міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Раді зазначив, що непокрита потреба України у зовнішньому фінансуванні на наступний рік становить 18,1 млрд дол. Загальна потреба у зовнішньому фінансуванні на наступний рік складає 2, 079 трлн грн

Згідно з проєктом державного бюджету на 2026 рік, загальна сума видатків на безпеку і оборону країни складе 2,8 трлн грн (27,2% ВВП). Це на 168,6 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

За словами керманича Мінфіну, наразі Україна веде перемовини про можливість спрямування допомоги міжнародних партнерів на фінансування потреб військовослужбовців, в тому числі - підвищення їм зарплат.

