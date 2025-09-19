Дорогоцінний метал встигнув втратити вже 60 доларів.

Золото падає після нового рекорду. Ціни на метал стримує обережність трейдерів щодо майбутнього зниження ставок Федеральною резервною системою США і зміцнення долара.

Видання Bloomberg пише, що золото торгувалося приблизно на 60 доларів нижче. Так, дорогоцінний метал коштує 3646,17 доларів за тройську унцію, а це 31 грам. Таким чином, 1 грам коштує приблизно 117, 6 долара.

Трейдери очікують, що ФРС США ще двічі знизить ключову ставку протягом 2025 року та пом'якшить грошово-кредиту політику. Саме цей фактор був основним каталізатором зростання цін на золото на 38% цього року.

Відео дня

Крім того, вартість дорогоцінного металу підтримував високий попит на безпечні активи, спричинений побоюваннями щодо геополітичних конфліктів та митами президента США Дональда Трампа.

Водночас ціни на срібло, платину і паладій зросли.

Ціни на золото - прогнози аналітиків

Експерти банку Goldman Sachs Group Inc. заявили, що ціни на золото можуть піднятися майже до 5000 доларів за унцію, якщо інвестори переведуть лише невелику частину своїх активів з казначейських облігацій у золото на тлі побоювань через втручання президента США Дональда Трампа в діяльність центрального банку.

Вас також можуть зацікавити новини: