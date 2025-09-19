Золото падає після нового рекорду. Ціни на метал стримує обережність трейдерів щодо майбутнього зниження ставок Федеральною резервною системою США і зміцнення долара.
Видання Bloomberg пише, що золото торгувалося приблизно на 60 доларів нижче. Так, дорогоцінний метал коштує 3646,17 доларів за тройську унцію, а це 31 грам. Таким чином, 1 грам коштує приблизно 117, 6 долара.
Трейдери очікують, що ФРС США ще двічі знизить ключову ставку протягом 2025 року та пом'якшить грошово-кредиту політику. Саме цей фактор був основним каталізатором зростання цін на золото на 38% цього року.
Крім того, вартість дорогоцінного металу підтримував високий попит на безпечні активи, спричинений побоюваннями щодо геополітичних конфліктів та митами президента США Дональда Трампа.
Водночас ціни на срібло, платину і паладій зросли.
Ціни на золото - прогнози аналітиків
Експерти банку Goldman Sachs Group Inc. заявили, що ціни на золото можуть піднятися майже до 5000 доларів за унцію, якщо інвестори переведуть лише невелику частину своїх активів з казначейських облігацій у золото на тлі побоювань через втручання президента США Дональда Трампа в діяльність центрального банку.