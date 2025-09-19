Офіційна прем'єра флагманів очікується на початку 2026 року.

У мережі з'явилися зображення чохлів для флагманської лінійки Galaxy S26 від Samsung, які дозволяють порівняти дизайн усіх трьох моделей лінійки.

Витоки вже підтвердили, що в нових флагманах Samsung блоки камер будуть помітно виступати. У Galaxy S26 Pro і S26 Ultra блок камер на задній панелі отримав "острівець", на якому розміщуються модулі камери. Розташування камер і загальний дизайн при цьому залишаються без змін.

Зі свого боку S26 Edge отримав масивний блок майже на всю ширину задньої панелі. Щось схоже Apple показала на презентації iPhone 17.

Інша зміна – це наявність у корпусі смартфона магнітів за типом MagSafe і Pixelsnap. Очікується, що такі магніти отримають усі моделі Galaxy S26.

З більшою часткою ймовірності, саме так виглядатимуть смартфони серії Galaxy S26:

Презентація Galaxy S26 очікується на початку наступного року. За наявною інформацією, компанія візьме приклад з Apple і відмовиться від Plus-версії на користь тонкого S26 Edge. А базовий S26 отримає приставку "Pro", і називатиметься Galaxy S26 Pro.

Раніше з'явилася інформація, що Snapdragon 8 Elite Gen 5 у версії для Galaxy S26 Ultra буде розігнаний до рекордних 4.74 ГГц. Процесор також набирає понад 4 млн балів у бенчмарку AnTuTu, що майже на 50% вище результатів попередника.

Раніше цього місяця Samsung оновила найпопулярніший Android-смартфон у світі. Galaxy A17 4G отримав потрійну камеру, захист від води і підтримку до 2031 року.

