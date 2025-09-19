Німеччина підтримує ідею активнішого використання заморожених активів, попри юридичні труднощі.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що Берлін має намір працювати над ідеями використання заморожених у Європейському Союзі російських активів. Це свідчить про відкритість Німеччини до цього юридично складного питання, пише Reuters.

"Все має бути ретельно вивчено. Німеччина хоче відігравати роль країни, яка допомагає знаходити рішення, а не блокує їх", - зазначив він.

Якщо до повної конфіскації коштів у Брюсселі ставляться обережно, то наразі обговорюють інтенсивніше використання цих ресурсів, зокрема для фінансування допомоги Україні на тлі невизначеності щодо підтримки з боку США за президентства Дональда Трампа.

Відео дня

Зазначається, що поки ЄС брав лише відсотки, отримані від активів, які були заморожені після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Проте міністр фінансів Німеччини підкреслив, що його коаліційний уряд підтримує ідею активнішого використання заморожених активів РФ, попри юридичні труднощі.

"Існує фінансова потреба. Ми хочемо бути відповідальними перед Україною", - відмітив Клінгбайль.

Водночас Єврокомісія обговорює концепцію "репараційного кредиту" для Києва. Мова про кредит, який буде забезпечений замороженими активами Центробанку РФ. При цьому самі активи не вилучатимуться, а Єврокомісія випускатиме облігації під державні гарантії. Погашення кредиту планується здійснити за рахунок майбутніх репарацій від Росії.

За словами комісара ЄС з питань економіки Валдіса Домбровскіса, розмір кредиту залежатиме від оцінки фінансових потреб України, яку зараз завершує МВФ. Остаточну пропозицію в Єврокомісії очікують представити вже в жовтні.

Фінансування України та заморожені активи РФ

19 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що непокрита потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік становить 18,1 млрд дол.

Він також відмітив, що під час останньої місії МВФ уряд поставив питання про необхідність нової програми. Загальна потреба коштів для фінансування чотирирічної програми може скласти 150–170 млрд дол.

Раніше повідомлялося, що в Європі придумали, як передати Києву заморожені активи РФ без конфіскації. За словами журналістів, одна зі схем, що розглядаються, передбачає купівлю безвідсоткових облігацій ЄС за російські гроші, заморожені в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Вас також можуть зацікавити новини: