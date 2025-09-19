Наразі подробиці нових обмежень для Москви невідомі.

Європейська комісія ухвалила 19-й пакет санкцій проти Росії, повідомила речниця Єврокомісії Паула Пінью, передає The Guardian.

За її словами, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас викладуть деталі в заяві для преси пізніше сьогодні.

Санкції ЄС проти Росії - останні новини

Робота над 19-м санкційним пакетом антиросійських санкцій розпочалася ще до схвалення 18-го пакету обмежень. У липні 2025 року Уповноважений президента України з питань санкцій Владислав Власюк під час зустрічі з журналістами повідомив, що до нового санкційного пакету пропонується включити порти, які співпрацюють з російським "тіньовим флотом", капітанів відповідних кораблів, а також брокерів.

Відео дня

Крім цього, у новому пакеті санкцій на Росію можуть чекати обмеження для банків та енергетичних компаній.

19 вересня стало відомо, що 19-й пакет обмежень проти Росії також можуть доповнити пунктом про прискорення відмови Європейського Союзу від імпорту російського скрапленого газу на один рік. Відповідна вимога з’явилася після заклику президента США Дональда Трампа до всіх країн-членів блоку припинити купувати російські енегоносії.

Вас також можуть зацікавити новини: