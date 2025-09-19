В Україні знову почала дешевшати морква: скільки зараз коштує кілограм

Збиральна кампанія активно триває, і пропозиція моркви на внутрішньому ринку зростає.

Ціни в Україні на моркву зараз в середньому на 15% дижчі, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Виробники пропонують овоч по 6-13 грн/кг. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

До цього протягом місяця ціни на моркву лишались відносно стабільними. Помітне здешевшання овоча зараз пояснюють слабкою активністю з боку покупців, в той час як фермерам необхідно реалізовувати досить великі обсяги товару.

Надлишок продукції зберігається на ринку моркви протягом останніх кількох тижнів. Найближчим часом здорожчання овочу малоймовірне, оскільки пропозиція його на ринку надлишкова, а збиральна кампанія в країні триває.

З урахуванням нового цінового спаду морква в Україні зараз коштує в середньому на 35% менше, ніж у вересні 2024 року.

Ціни на моркву в супермаркетах України

Корнеплід в АТБ зараз коштує 10,89 грн/кг.

В Varus овоч продають за 10,9 грн/кг.

Кілограм моркви в Сільпо можна знайти за 12 гривень

Поступово знижується ціна в Україні і на картоплю. Це пов’язано з тим, що в основних регіонах виробництва в розпалі збиральні роботи і поставки картоплі пізніх сортів на ринки збільшуються.

Водночас помітно виросла відпускна ціна на огірки. Пропозиція їх на внутрішньому ринку зменшилася, а вирощені у відкритому грунті огірки практично перестали надходити у продаж.

