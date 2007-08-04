Цушко просить однопартійців не світити його фото перед ДАІ

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО просить однопартійців не показувати працівникам ДАІ його фотографії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на ХІІІ з`їзді СПУ.

«У мене є такий випадок – людина, яка стояла зі мною поряд, повісила цю фотографію на переднє лобове скло і показувала це ДАІ», - сказав він.

Він наголосив, що радий, що його фотографії будуть в альбомах однопартійців, але дав команду, щоб ДАІ не реагували на його фотографії.

В.ЦУШКО відзначив, що після того, як було оголошено про старт передвиборчої кампанії, працівники міліції почали ловити набагато більше представників органів влади за хабарництво.

На його думку, це пов`язано з тим, що для багатьох з них це останні моменти перебування при владі.