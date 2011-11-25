Хто тепер видаватиме українцям закордонні паспорти

Кабінет міністрів передав Державній міграційній службі функції оформлення і видачі закордонних паспортів громадянам України.

Відповідна постанова Кабміну «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету міністрів України» від 23 листопада, розміщена сьогодні на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд передав повноваження Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб по видачі закордонних паспортів громадянам, які постійно проживають в Україні в компетенцію ДМС.

Також, ДМС передано функції Міністерства внутрішніх справ з ведення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.