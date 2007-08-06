Екс-пасинок Фірташа занапастив двох чоловік на швидкості 55 км/г - експерти

Співробітники київського НДІ судових експертиз прийшли до висновку, що швидкість BMW, яким управляв екс-пасинок бізнесмена Дмитра Фірташа Сергій Калиновський, у момент зіткнення з припаркованим автомобілем ВАЗ складала 55—60 км/г. Це майже на 100 км/ч менше, ніж стверджують свідки.

Про це свідчить копія висновку транспортно-трасологічної і автотехнічної експертизи, яку отримало у розпорядження видання "Коммерсант-Украина". Экспериза проводилася в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом дорожньо-транспортної пригоди. Зокрема, слідство поставило перед НДІ завдання — встановити, з якою швидкістю рухався BMW безпосередньо у момент наїзду на автомобіль ВАЗ-21011. Проведення експертизи, згідно згаданому документу, доручили старшому співробітникові лабораторії судових автотехнічних досліджень Гутнику і позаштатному співробітникові цієї ж лабораторії, кандидатові технічних наук Байкову. Проаналізувавши деформаційні пошкодження і механізм зіткнення автомобілів, експерти прийшли до висновку, що швидкість машини, якою управляв Сергій Калиновський, складала 55—60 км/г. Висновок судової експертизи завірений печаткою Міністерства юстиції. Тим часом, згідно з показами свідків ДТП, BMW рухався зі швидкістю не менше 150 км/г.

Адвокат Сергія Калиновського Ігор Лодяний вважає, що висновок київського НДІ судових експертиз може змінити хід справи на користь обвинуваченого, оскільки вказана в ньому швидкість допускається правилами дорожнього руху, порушення яких інкримінують його підзахисному. При цьому пан Лодяний відзначив, що про результати експертизи він дізнався від кореспондента Ъ, і висловив здивування, що йому до цих пір не надали можливість ознайомитися з ними.

У свою чергу, в.о. начальника центру громадських зв`язків столичної міліції Володимир Дмитренко заявив, що у міліції висновки експертів врахують, але «не забуватимуть», що в результаті ДТП загинули двоє чоловік.

За інформацією Коммерсанта, обвинувачений до цих пір перебуває в медичному центрі «Біофармтех». Лікарі визначають стан Сергія Калиновського як «важкий» і як і раніше не допускають до нього співробітників правоохоронних органів, що гальмує хід слідства.

Як відомо, 30 травня Сергій Калиновський — син Марії Фірташ, колишньої дружини співвласника компанії RosUkrEnergo Дмитра Фірташа, від першого шлюбу — не впорався з управлінням автомобіля BMW М6 на бульварі Шевченка і врізався у припаркований ВАЗ-21011. В результаті зіткнення загинули двоє чоловік — власник ВАЗа, прапорщик внутрішніх військ Володимир Куликовський, і супутниця пана Калиновського. Винуватця ДТП його охорона доставила у приватну клініку, лікарі якої заборонили залучати його до процедур слідства. Зараз міліція розслідує кримінальну справу, порушену за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу («порушення правил безпеки дорожнього руху, що спровокувало смерть потерпілого»).