Ландік у суді: тягав дівчину за волосся, «тому що це не боляче»

Роман Ландік заявив, що, «виховуючи» в ресторані Марію Коршунову, використовував «відомий у всьому світі небольовий прийом».

Про це повідомляє «Обком» з посиланням на «Lugansk. Медіа Стиль» із залу суду, де сьогодні продовжується процес над Романом Ландіком.

«Це відомий у всьому світі небольовий прийом. Коли беруть за руки – це боляче, а за волосся – ні».

Як повідомляв раніше Lugansk. Медіа Стиль, на минулому засіданні суду підсудний відмовився від своїх попередніх свідчень про те, що він, випивши півлітра вина, витягнув Марію Коршунову з-за столу за волосся.

Також, відповідаючи на запитання адвоката Романа Ландіка про те, чи були якісь сліди конфлікту, коли він приїхав у заклад, директор ресторану "Баккара" Артем Цюндик заявив, що бачив лише жмут волосся, але колір його він не пам`ятає, і кому воно належало, сказати не може.