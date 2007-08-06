Телеканали добряче потрусять кишені політиків

Згідно з опублікованими в газеті “Урядовий кур’єр” розцінками на політичну рекламу для проведення передвиборчої агітації, для суб’єктів виборчого процесу секунда телеефіру, зокрема на ICTV, сягатиме 120 дол. США.

Так, відповідно до оприлюднених ТОВ "Міжнародна комерційна телерадіокомпанія" цін на політичну рекламу, на телеканалі ICTV вона в залежності від часу виходу в ефір, дня тижня та дати коштуватиме від 13,55 грн. до 609,82 грн. за 1 секунду. Найнижчі розцінки - у будні дні, з 4 по 31 серпня у період з 2-ї до 6-ї години за київським часом. Однак, з 1 вересня секунда ефірного часу для політагітації в цьому інтервалі часу коштуватиме вже 20,33 грн. Найдорожчий час на ICTV - у прайм-таймі - з 20-ї до 23-ї години, вартість 1 секунди агітації на цей час встановлено в розмірі 406,54 грн. з 4 по 31 серпня та 609,82 грн. - з 1 по 28 вересня.

Усі ціни зазначені з урахуванням ПДВ.

За даними ТОВ ПІІ "Телерадіокомпанія НБМ", у період підготовки до позачергових виборів народних депутатів України 1 секунда політичної реклами на "5-му каналі” коштуватиме, в залежності від часу ефіру, від 32,26 грн. до 107,04 грн.

Такі ж самі розцінки оприлюднило ТОВ “Телерадіокампанія “Експрес-Інформ”.

Секунда ефірного часу політреклами на столичних телеканалах "Сіtі" і "Кіно" протягом усього періоду передвиборчої агітації на вибори до ВР, в залежності від часу виходу, коштуватиме відповідно: від 24,34 грн. до 45,64 грн. ("Сіtі") та від 26,4 грн. до 52,74 грн. ("Кіно").

Згідно з офіційним оголошенням, на ТОВ “ТРК "Дивосвіт" хвилина ефіру політикам обійдеться в 136,35 грн. (з урахуванням ПДВ).

Радіостанція "Наше радіо" оголосила, що готова розміщати у своєму ефірі політрекламу за ціною 1020,1 грн. за 1 хвилину.

Як раніше повідомлялось у ЗМІ, секунда політреклами на "Новому каналі" коштуватиме від 3,2 грн. до 720 грн.