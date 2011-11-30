Мінсоцполітики: дітям на харчі потрібно 792 грн., інвалідам - 440 грн.

Фактичний розмір прожиткового мінімуму у жовтні 2011 року становив 1,054 тис. грн.

Таку інформацію надало Міністерство соціальної політики на виконання Генеральної угоди про соціально-економічну політику, повідомляється на офіційному сайті Федерації роботодавців України (ФРУ).

Фактичний прожитковий мінімум для дітей до 6 років у жовтні було визначено Мінсоцполітики на рівні 963,47 грн. Зокрема, у структурі даного показника вартість продуктів харчування становила 588,31 грн. (61,1% витрат), вартість непродовольчих товарів - 185,93 грн. (19,3%), вартість послуг, зокрема комунальних, - 189,23 грн. Фактичний прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років встановлено на рівні 1,217 тис. грн., зокрема вартість продуктів харчування - 792,56 грн., непродовольчих товарів — 195,78 грн., послуг - 228,34 грн.

Рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб у жовтні становив 1,129 тис. грн., зокрема вартість продуктів харчування - 591,83 грн., непродовольчих товарів — 205,23 грн., послуг - 292,45 грн.

Для осіб, що втратили працездатність, фактичний прожитковий мінімум минулого місяця становив 828,71 грн., зокрема, витрати на продукти харчування визначені у розмірі 440,45 грн., на непродовольчі товари - 169,52 грн., на послуги - 218,74 грн.

Довідка УНІАН. Згідно з державним бюджетом на 2011 рік, рівень прожиткового мінімуму зараз становить 934 грн., з 1 грудня його буде підвищено до 953 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення встановлено такі розміри прожиткового мінімуму на 2011 рік: для дітей до 6 років - 853 грн., з 1 грудня - 870 грн.; для дітей від 6 до 18 років - 1022 грн., з 1 грудня - 1042 грн.; для працездатних громадян - 985 грн., з 1 грудня - 1004 грн.; для тих, хто втратив працездатність, - 784 грн., з 1 грудня - 800 грн.