Луганські чорнобильці оголосили голодовку під вікнами Азарова
13:15, 30 листопада 2011Суспільство
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"Люди дуже розчаровані"
Вісім луганських чорнобильців оголосили голодовку в Києві в Маріїнському парку біля будівлі Кабінету міністрів України. Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Луганської обласної організації «Союз Чорнобиль України» Іван ВОЛЧАНСЬКИЙ, який зараз перебуває в столиці.
За його словами, чорнобильці оголосили голодовку сьогодні вранці.
«Основна їхня вимога – це виплата пенсійної заборгованості. Заборгованість у них кілька місяців», - сказав І.ВОЛЧАНСЬКИЙ.
Він зазначив, що до голодовки їх ніхто не примушував і не агітував «це їхня особиста ініціатива».
«Наша вчорашня акція біля Кабміну ні до чого не привела, тому люди дуже розчаровані», - сказав І.ВОЛЧАНСЬКИЙ.
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