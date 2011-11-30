Луганські чорнобильці оголосили голодовку під вікнами Азарова

Вісім луганських чорнобильців оголосили голодовку в Києві в Маріїнському парку біля будівлі Кабінету міністрів України. Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Луганської обласної організації «Союз Чорнобиль України» Іван ВОЛЧАНСЬКИЙ, який зараз перебуває в столиці.

За його словами, чорнобильці оголосили голодовку сьогодні вранці.

«Основна їхня вимога – це виплата пенсійної заборгованості. Заборгованість у них кілька місяців», - сказав І.ВОЛЧАНСЬКИЙ.

Він зазначив, що до голодовки їх ніхто не примушував і не агітував «це їхня особиста ініціатива».

«Наша вчорашня акція біля Кабміну ні до чого не привела, тому люди дуже розчаровані», - сказав І.ВОЛЧАНСЬКИЙ.