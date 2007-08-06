У Харківській області зійшли з рейок 10 вагонів

У Харківській області, в районі станції Прокофьєвка зійшли з рейок 10 порожніх залізничних вагонів вантажного потягу, що прямував в Російську Федерацію.

Про це повідомляється на офіційному веб-сайті Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління МНС України в області.

За попередніми даними, жертв немає.