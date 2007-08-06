У Харківській області зійшли з рейок 10 вагонів

16:06, 06 серпня 2007
Суспільство
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За попередніми даними, жертв немає

У Харківській області, в районі станції Прокофьєвка зійшли з рейок 10 порожніх залізничних вагонів вантажного потягу, що прямував в Російську Федерацію.

Про це повідомляється на офіційному веб-сайті Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління МНС України в області.

За попередніми даними, жертв немає.

 

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