У Луцьку 30 вулицям змінили "радянські" назви (список)

Міська рада Луцька перейменувала 27 вулиць, назви яких були пов’язані із радянською епохою.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення більшістю голосів депутати ухвалили сьогодні.

«За» проголосувало 39 депутатів, 4 – «проти», всього в міській раді – 50 обранців.

Нові назви вулиць вступлять в силу із 1 грудня 2012 року.

Вулицю Бабушкіна перейменовано на вулицю Шпитальну, вулицю Горького – на вулицю П’ятницька гірка, вулицю Доватора – на вулицю Християнську, вулицю Кірова – на вулицю Петра Болбочана, вулицю Колгоспну – на вулицю Садову, провулок Колгоспний на провулок Садовий, вулицю Котовського – на вулицю Холодноярівську, вулицю Краснодонців – на вулицю Князів Острозьких, вулицю Куйбишева – на вулицю Олексія Шума, вулицю Невського – на вулицю Цукрову, вулицю Олега Кошового – на вулицю Балківську, вулицю Орджонікідзе – на вулицю Митрополита Андрея Шептицького, вулицю Пролетарську – на вулицю Рогову, вулицю Радгоспну – на вулицю Григорія Гуляницького, вулицю Свердлова – на вулицю Покальчуків, вулицю Тухачевського – на вулицю Андрія Марцинюка, вулицю Тюленіна – на вулицю Петра Могили, вулицю Уляни Громової – на вулицю Йосафата Кунцевича, вулицю Фрунзе – на вулицю Степана Кривенького, вулицю Щорса – на вулицю Олександра Богачука, вулицю Чкалова – на вулицю Івана Кожедуба, вулицю Баумана – на вулицю Петра Маха, вулицю Пархоменка – на вулицю Яблуневу, вулицю Лазо – на вулицю Георгія Гонгадзе, вулицю Радіщева – на вулицю Срібну, вулицю Земнухова – на вулицю Князів Ружинських, вулицю Бринського – на вулицю Архітектора Метельницького.

Відповідно до рішення, буде виготовлено і встановлено відповідні інформаційні стенди і таблички. Також будуть вжиті заходи щодо зміни поштових адрес будівель і земельних ділянок на перейменованих вулицях.