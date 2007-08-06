19 вагонів, що зійшли з рейок, належать російській залізниці

Усі 19 вагонів вантажного потягу, які сьогодні зійшли з рейок на 125-му кілометрі ділянки Прокопівка-Старовірівка Південної залізниці (гілка Харків – Куп’янськ), належать ВАТ «Российские железные дороги».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-центрі Південної залізниці.

За даними прес-центру, вантажний потяг № 2419, до якого входив 61 порожній вагон, прямував зі швидкістю 50 км на годину у напрямку Росії. Сходження з рейок 19 напіввагонів сталося о 13.03. Першим зійшов 10-й вагон від голови потягу.

Жертв і постраждалих немає. Загрози довкіллю також немає.

Причина аварії, за попередніми даними, - технічна несправність вагона, хоча її остаточне встановлення продовжується компетентною комісією. На даний час тривають відновлювальні роботи.

Рух пасажирських потягів здійснюється через станцію «Слов’яногірськ» Донецької залізниці. Вивезення приміських пасажирів від станції Гракове до Харкова здійснюється електричками за звичним графіком, від Гракового до Куп’янська та з Куп’янська до Гракового – автобусами за рахунок Південної залізниці, повідомили у прес-центрі.