Уряд про регіони, СЕЗ, митний кодекс, держзамовлення та Естонію

Уряд підготував законопроект про зміни до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» для активізації інвестиційної діяльності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів України, 30 липня перший віце-прем’єр-міністр, міністра фінансів України Микола АЗАРОВ провів засідання Урядового комітету з питань економічної політики та європейської інтеграції. Під час засідання було схвалено до розгляду на наступних засіданнях Кабінету Міністрів законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», який спрямовано на створення умов для активізації інвестиційної діяльності на територіях, де склалися несприятливі соціально-економічні умови розвитку. Прийняття законопроекту дозволить створити нові робочі місця та покращити соціально-економічну ситуацію у регіонах.

Крім того, до розгляду на наступних засіданнях уряду схвалено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон». Ним, зокрема, передбачається створення спеціальних (вільних) економічних зон Верховною Радою України шляхом прийняття окремих законів на строк не більше 30 років. Прийняття цього законопроекту створить сприятливі умови для здійснення господарської діяльності на територіях ВЕЗ, а також сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в Україні та надходженню додаткових інвестиційних ресурсів в економіку регіонів.

На Урядовому комітеті з питань економічної політики та європейської інтеграції схвалено також проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України», проект постанови КМУ «Про внесення змін до обсягів державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2007 році», проект Закону України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво», а також відповідний проект постанови Кабінету Міністрів та інші проекти документів, які будуть розглянуті на найближчому засіданні уряду.