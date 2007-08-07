Німецькі хірурги видалили олівець з голови колишньої вчительки

У одній з приватних берлінських клінік пройшла операція по видаленню олівця, який застряг у голові 59-річної Маргрет ВЕГНЕР. За словами пацієнтки, десятисантиметровий олівець потрапив в її голову 55 років тому під час невдалого падіння, повідомляє Лента.руз посиланням на газету Bild.

Нещастя відбулося, коли Маргрет були чотири роки. "Олівець пройшов крізь шкіру щоки і зник в голові. Було нестерпно боляче", - розповіла М.ВЕГНЕР. На щастя, чужорідний предмет не зачепив життєво важливих органів. Він пройшов буквально в міліметрі від крупної артерії і зорового нерва.

У той період лікарі не зважилися на проведення операції. Через чужорідний предмет у голові Маргрет довелося протягом багатьох років страждати від головних болів і носових кровотеч.

Через 55 років, коли технології досягли потрібного рівня, колишня вчителька була прооперована.

Ризикована операція з використанням ендоскопічної техніки пройшла успішно. В ході втручання хірурги змогли витягнути восьмисантиметровий фрагмент олівця, двосантиметровий шматок, що відламався і вріс в тканину мозку, видалити не вдалося.