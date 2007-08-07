Fortune позбавив Білла Гейтса статусу найбагатшої людини в світі

Журнал Fortune позбавив засновника компанії Microsoft Білла Гейтса статусу найбагатшої людини планети. У опублікованому у понеділок новому всесвітньому рейтингу журналу, Гейтса обійшов мексиканський телекомунікаційний магнат Карлос Слім Елу.

За даними Fortune, статок Сліма за поточний рік вже збільшився на $12 мільярдів, досягнувши $59 мільярдів. В той же час статок Білла Гейтса, який багато років залишався лідером рейтингу, оцінюється в суму трохи вище $58 мільярдів. Раніше цього року Слім обійшов американського фінансиста Воррена Баффета, що також довго йшов у рейтингу другим номером.

67-річний Слім - нащадок ліванських іммігрантів до Мексики в першому поколінні. Йому належать численні компанії в різних секторах мексиканського ринку, але головним активом вважається найбільший латиноамериканський оператор мобільного зв`язку America Movil. Слім і його сімейство контролюють близько третини об`єму мексиканського ринку акцій, а компанії мільярдера виробляють 5% ВВП Мексики.

Раніше відповідні підрахунки вже приводила мексиканська преса, проте довіра до американського журналу Fortune у світовому фінансовому середовищі вища.

Газета.ру