Прем’єр-міністр Баварії вважає нереалістичним вступ України до ЄС

Прем’єр-міністр німецької федеральної землі Баварія Едмунд Штойбер починає сьогодні триденний візит в Україну. Повідомляється, що в Києві він зустрінеться з прем’єр-міністром Януковичем та лідером опозиції Тимошенко. На середу запланована зустріч Штойбера з президентом Ющенком у Ялті. За даними прес-служби баварського прем’єра, він прагне посилити прозахідний курс України. Водночас Штойбер вважає нереалістичним вступ України до Європейського союзу. „Зараз про це не йдеться”, цитує німецького політика інформагентство ДПА. Головною темою візиту Штойбера стане розвиток українсько-баварських відносин. Зокрема ітиметься про співпрацю в галузях захисту клімату, освіти та безпеки. Крім того, Баварія зацікавлена в передачі Україні спортивного ноу-хау в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

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