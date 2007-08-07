Софія Ротару відсвяткує ювілей у Лівадійському палаці

Співачка Софія РОТАРУ сьогодні відзначає свій 60-річний ювілей. Як передає СтранаRU, свято відбудеться в Білому залі Лівадійського палацу. Привітати співачку крім численних друзів і прихильників приїдуть Йосип КОБЗОН, Надія БАБКІНА, Філіп КІРКОРОВ, брати МЕЛАДЗЕ, Микола БАСКОВ, Ігор КРУТОЙ, Олександр РОЗЕНБАУМ і багато інших.

Директор Лівадійського палацу-музею Анатолій ЛИТВИНЕНКО розповів, що всю програму робить відомий український режисер Ірина КОВАЛЬЧУК. "Я порадив режисеру частину ювілею провести на повітрі, в нашому парку, але вона сама вирішить, робити це чи ні. Втім, гостям жарко не буде - в Білому залі працюють потужні кондиціонери. Тут, у найзнаменитішому приміщенні палацу, не раз приймали гостей високого рівня - членів імператорської сім`ї, Сталіна, Рузвельта, Черчилля, сучасних глав держав", - розповів А.ЛИТВИНЕНКО.

"Родзинкою" вечора організатори вже назвали приїзд барабанщика з першого складу ансамблю "Червона рута", в якому зароджувалася творчість С.РОТАРУ.

У численних інтерв`ю співачка розповідала, що вона народилася в селянській сім`ї в селі Моршинці на Буковині. Зараз С.РОТАРУ майже весь час живе в Ялті. Її творча діяльність вже давно стала "сімейним бізнесом". Усе життя до самої смерті з нею працював і її чоловік Анатолій Євдокименко, який помер у 2002 році.

Довідка УНІАН. С.РОТАРУ народилася 7 серпня 1947 року. Народна артистка України (1976), Народна артистка Молдавії (1983), Народна артистка СРСР (1988).

1964-1968 навчалася на диригентсько-хоровому відділенні Чернівецького музичного училища. Закінчила Кишинівський інститут мистецтв ім. Музическу (1974). Солістка Чернівецької (1971-1975) і Кримської (з 1975) філармоній.

Нагороджена орденами "Знак пошани» (1980), "Дружби народів" (1985), "За заслуги" та "Святої княгині Ольги".