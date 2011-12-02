Укрзалізниця продовжить безкоштовно возити дітей-сиріт і дітей-інвалідів

Наступного року «Укрзалізниця» продовжить благодійну акцію з безкоштовного перевезення дітей-сиріт і дітей-інвалідів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі відомства, відповідне рішення було ухвалено на останньому засіданні Ради залізниць України.

Цією послугою можуть скористатися діти віком до 16 років, які належать до категорій дітей-сиріт та дітей, що залишилися без піклування батьків; дітей-інвалідів всіх категорій; дітей військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей загиблих шахтарів та залізничників. Акція розповсюджується на плацкартні вагони швидкісних поїздів внутрішнього сполучення (серед них вагони 2-3 класу швидкісних, прискорених і електро- та дизель-поїздів підвищеного комфорту) та приміські поїзди. Ця акція діє з 2000 року.

Також, у 2012 році «Укрзалізниця» продовжить акцію з безкоштовного надання постільної білизни та чаю інвалідам та учасникам війни, учасникам бойових дій, які подорожують у міжміському та міждержавному сполученні.