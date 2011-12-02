У сміттєвому баку знайшли труп немовляти

Сьогодні у Бердичеві, що на Житомирщині, місцеві жителі у сміттєвому баку знайшли мертве немовля.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби УМВС України в Житомирській області Алла ВАЩЕНКО.

«В обідній час до чергової частини Бердичівського міськвідділу міліції зателефонував невідомий і повідомив про те, що у сміттєвому баку виявлений труп новонародженої дитини», - сказала А.ВАЩЕНКО.

За її словами, на місце події одразу ж виїхали оперативники, вони беруть свідчення у місцевих жителів для з’ясування подробиць інциденту.

"Зараз оперативники продовжують опитувати мешканців прилеглих будинків у Бердичеві і відпрацьовують кілька версій щодо встановлення особи, причетної до цієї події. Залежно від висновків судово-медичної експертизи буде ухвалене рішення про порушення кримінальної справи", - зазначила керівник прес-служби.

Вона додала, що більше інформації зможе повідомити згодом, коли отримає її від оперативників.