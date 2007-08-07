Урядовий комітет схвалив створення СЕЗ строком до 30 років

Урядовий комітет з питань економічної політики і євроінтеграції на засіданні 6 серпня ц.р. схвалив проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про загальні принципи створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон».

Як повідомили УНІАН в прес-службі першого віце-прем`єр-міністра, глави комітету Миколи АЗАРОВА, зокрема, документом передбачається створення спеціальних (вільних) економічних зон Верховною Радою України шляхом ухвалення окремих законів на термін не більше 30 років.

«Ухвалення цього законопроекту створить сприятливі умови для здійснення господарської діяльності на територіях СЕЗ, а також сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в Україні і надходженню додаткових інвестиційних ресурсів в економіку регіонів», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Довідка УНІАН. В Україні існує 11 спеціальних (вільних) економічних зон і 9 територій пріоритетного розвитку.

Закон «Про загальні принципи створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 1992 року не містить граничних термінів дії СЕЗ. В результаті в 1998-1999 рр. в Україні були створені СЕЗ і ТПР з терміном дії 60 років.