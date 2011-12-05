У Чернігові проходять Дні буддійської культури

У Чернігові розпочалися Дні буддійської культури.

Як повідомили УНІАН організатори, культурний захід проходитиме одночасно на кількох майданчиках упродовж майже місяця і включатиме в себе виставку буддійського мистецтва "Скарб Тибету" у Чернігівському обласному художньому музеї, кінопокази у музеї та лекції буддійських вчителів в обласній бібліотеці ім. Короленка.

Виставка "Скарб Тибету" є єдиною унікальною мандрівною експозицією, що складається з понад 300 оригінальних експонатів, привезених з Тибету, Непалу, Бутану та Індії. Під час виставки відвідувачі зможуть ознайомитися не лише з різними формами, через які виражає себе буддійське мистецтво, але й дізнатися про їх глибоке символічне значення. В експозиції представлено тханки (сувійний живопис), буддійські статуї, а також предмети побуту та художнього промислу, храмові музичні інструменти і ритуальні предмети. Усі експонати виставки – справжні витвори буддійського мистецтва.

Фільми, що будуть представлені глядачам у рамках Днів буддійської культури у Чернігові, створені режисерами з України, Росії, Німеччини та Данії. Вони пропонують разом з їх авторами побувати в багатьох далеких країнах та зануритись в багатовікову буддійську традицію.

"Дні буддійської культури пропонують кожному, хто відкритий світові, доторкнутися до живої багатовікової традиції, дізнатися, що саме робить людей на Сході щасливішими за українців; та просто корисно провести час в середовищі буддійської культури Тибету, яка ще ніколи не була такою доступною західним людям", - сказано у прес-релізі організаторів культурно-мистецького заходу.