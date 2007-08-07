Новий саркофаг у Чорнобилі збудують французи

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) визначив французький консорціум Novarka переможцем тендеру по спорудженні нового безпечного конфаймента над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр з надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

«Тендерні процедури завершені. Переможцем визнаний консорціум Novarka, і після 17 вересня ... буде підписаний контракт на будівництво конфаймента», - сказав міністр.

Він також повідомив, що в цей же час планується підписати контракти з компанією Holtec (США) на добудову сухого сховища відпрацьованого ядерного (СХОЯТ-2) палива на ЧАЕС.

Як повідомляв УНІАН, Міністр України з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ за наслідками візиту 17-18 липня в Лондон, де він очолював урядову делегацію на засіданні Асамблеї донорів Рахунку ядерної безпеки ЄБРР і Асамблеї вкладників Чорнобильського фонду "Укриття", повідомляв, що асамблея затвердила фінансування Чорнобильських програм в розмірі близько 1 млрд. дол. Донори дали згоду на укладання контрактів з концерном Novarka для будівництва конфаймента на суму 490 млн. євро, на будівництво Holtec Int. сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС, зокрема на виділення 7 млн. євро для завершення будівництва заводу з переробки рідких радіоактивних відходів.

Довідка УНІАН. ЄБРР оголосив тендер на проектування, будівництво і введення конфайнмента над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС ще в березні 2004 року. Вартість комерційної пропозиції Novarka у складі Vinci Construction Grands Projets і BOUYGUES (обидва - Франція) становить 271,1 млн. євро і 128,1 млн. дол. (близько 472,3 млн. дол.), консорціуму у складі асоціації "Інтербудмонтаж" (Україна) і CH2M Hill (США) - 584,2 млн. дол.

В кінці 2006 року Асамблея донорів погоджувала продовження термінів підведення підсумків тендеру на будівництво нового безпечного конфайнмента на ЧАЕС. Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" до листопада 2006 року мало укласти контракт на розробку проекту конфайнмента об`єкту "Укриття".

Основними функціями конфайнмента є забезпечення протягом 100 років захисту персоналу ЧАЕС, населення і навколишнього середовища від впливу джерел іонізуючого випромінювання, пов`язаного з існуванням об`єкту "Укриття", створення умов для перетворення об`єкту в екологічно безпечну систему.

Влада України сподіваються до 2010 року завершити роботи з виведення з експлуатації 1, 2 і 3 енергоблоків ЧАЕС, створенню системи поводження з радіоактивними відходами, завершити будівництво і ввести в експлуатацію конфаймент, удосконалити систему соціальних гарантій працівників ЧАЕС і жителів міста Славутич.

Holtec International (США) оголосила, що в серпні 2007 року починає роботи з завершення проекту будівництва сухого сховища відпрацьованого ядерного палива - 2 (СХОЯТ) на Чорнобильській АЕС. Вартість робіт компанія оцінює в 190 млн. євро.