Погода на 8 - 12 серпня

Завтра в західній частині України очікуються короткочасні дощі з грозами. На півночі Лівобережжя та в східних областях переважно без опадів, на решті території місцями грозові дощі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, в південній частині місцями шквали 17-22 м/с, в окремих районах град. Температура вночі 14-19°, на півдні та сході 20-25°; вдень в західних областях 22-27°, на решті території 26-31°, у східних областях та Приазов`ї 32-37°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 12-17°.

9 серпня синоптики Українського Гідрометцентру передбачають мінливу хмарність, місцями (у західних областях повсюди) короткочасні грозові дощі. У східних областях та на півночі Лівобережжя переважно без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, у західних областях місцями 11-13°, на узбережжі морів 21-24°; вдень у західних областях 22-27°, на решті території 25-30°, у східних областях, Приазов`ї та Криму місцями 32-34°.

10 серпня мінлива хмарність. У східних областях та на півночі Лівобережжя переважно без опадів; на решті території місцями короткочасні грозові дощі. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, у західних та східних областях місцями 11-13°, на узбережжі морів 21-24°; вдень у західних областях 22-27°, на решті території 25-30°, у східних областях, Приазов`ї та Криму місцями 32-34°.

11 серпня короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях, місцями на Вінниччині та Одещині. На решті території переважно без опадів. Температура у західних областях вночі 13-18°, вдень 23-29°; на решті території вночі 14-20°, вдень 26-32°, на півдні та сході місцями вночі 21-23°, вдень 33-35°.

12 серпня погода в Україні істотно не зміниться.

У Києву та області 8 серпня буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 27-29°; по області вночі 14-19°, вдень 26-31°.

9 серпня також передбачається мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

10 серпня погода не зміниться

11-12 серпня переважно без опадів. Температура істотно не зміниться.