Рудьковський і Шуфрич зібралися у відпустку
10:37, 08 серпня 2007Суспільство
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Міністр надзвичайних ситуацій пообіцяв бути насторожі
|Микола Рудьковський
У свою чергу міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич заявив, що також піде у відпустку на період ведення ним агітаційної кампанії. При цьому додав, що з 9 серпня у нього запланована відпустка, однак відзначив, що в разі виникнення надзвичайних ситуацій він її перерве. При цьому Н.Шуфрич додав, що відпочиватиме на території України – в Криму та Карпатах.
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