Рудьковський і Шуфрич зібралися у відпустку

Міністр транспорту і зв"язку України Микола Рудьковський піде у "передвиборну" відпустку як тільки буде зареєстрований список СПУ у Центральній виборчій комісії. Про це він заявив у кулуарах Кабміну перед засіданням. Проте не уточнив, на який саме термін він піде у відпустку. Також М.Рудьковський повідомив, якщо політрада СПУ прийме рішення про вихід СПУ з коаліції, то "я підкорюся цьому рішенню".

У свою чергу міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич заявив, що також піде у відпустку на період ведення ним агітаційної кампанії. При цьому додав, що з 9 серпня у нього запланована відпустка, однак відзначив, що в разі виникнення надзвичайних ситуацій він її перерве. При цьому Н.Шуфрич додав, що відпочиватиме на території України – в Криму та Карпатах.

РБК-Україна