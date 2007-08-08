Голландія може заборонити продаж галюциногенних грибів
10:48, 08 серпня 2007Суспільство
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Туристи відриваються на повну
Кампанія проти галюциногенних грибів розгорнулася у Нідерландах на урядовому рівні. Більшість партій у голландському парламенті вимагають заборонити продаж психотропних грибів. Політики непокояться за необачних туристів, які приїжджають до країни спеціально, щоб спробувати легалізовані тут наркотики. Нерідко гості з-за кордону потрапляють до лікарень через передозування та сильні галюцинації.
У розпал відпускного сезону понад три чверті звернень по медичну допомогу надійшли саме від іноземців - на відміну від місцевих мешканців вони не звикли до наркотичної свободи і намагаються скористатися нею на повну.
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