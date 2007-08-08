Балога їде в Москву

11:31, 08 серпня 2007
Суспільство
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Глава СП зустрінеться з Собяніним

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА 8 серпня здійснить робочий візит до Москви.

Як повідомляє прес-служба Президента, в ході поїздки В.БАЛОГА зустрінеться з керівником Адміністрації Президента РФ Сергієм СОБЯНІНИМ. Тема переговорів – підготовка другого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

Поїздка В.БАЛОГИ відбувається в рамках підготовки робочого візиту до Росії Президента України Віктора ЮЩЕНКА, відзначає прес-служба.

 

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