Балога їде в Москву

Глава СП зустрінеться з Собяніним

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА 8 серпня здійснить робочий візит до Москви. Як повідомляє прес-служба Президента, в ході поїздки В.БАЛОГА зустрінеться з керівником Адміністрації Президента РФ Сергієм СОБЯНІНИМ. Тема переговорів – підготовка другого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. Поїздка В.БАЛОГИ відбувається в рамках підготовки робочого візиту до Росії Президента України Віктора ЮЩЕНКА, відзначає прес-служба.

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