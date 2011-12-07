Нафтогаз вперше розплатився з Газпромом у рублях

НАК "Нафтогаз України" вперше частково розплатилася в рублях за російський газ, перерахувавши "Газпрому" за листопадові поставки 210 мільйонів доларів і 7,2 мільярда рублів, повідомляє РІА «Новости».

Ціна природного газу для компанії в четвертому кварталі 2011 року складає близько 400 доларів. Повна сума оплати - 972,21 мільйона доларів. Згідно з умовами додаткової угоди до базового контракту, укладеного між НАК і "Газпромом" 21 квітня минулого року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 доларів за тисячу кубометрів.

У понеділок "Газпром" і НАК "Нафтогаз України"подписали доповнення до діючого контракту купівлі-продажу газу, яке дозволяє українській компанії оплачувати поставик російського газу в рублях.

Згідно умовам допугоди до базового контракту купівлі-продажу газу, укладеного 5 грудня поточного року, компанія має право проводити розрахунки за імпортований природний газ до 28-го числа наступного за звітним місяця.

Відповідно до раніше укладеного контракту, Україна оплачує російський газ щомісячно до сьомого числа включно місяця, наступного за поставками. За жовтневі поставки "Нафтогаз" заплатив близько 1,004 мільярдів доларів.