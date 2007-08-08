Завтра в Україні - дощі з грозами і +31°

Завтра, 9 серпня, на території України очікується дощова погода, вдень 26-31° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, зокрема, на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі, грози, в західних та центральних областях місцями сильні дощі. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, місцями, окрім північних та східних областей, шквали 17-22 м/с.

Температура вночі становитиме 16-21°, на узбережжі Криму та в Приазов`ї 22-25°; вдень 26-31°, на сході до 34°, в західних областях 21-26° (в Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°).

10-11 серпня утримається мінлива хмарність. 10 серпня в Україні, крім східних областей та півночі Лівобережжя, 11 серпня в західній частині та на Одещині місцями (на заході повсюди) короткочасні грозові дощі; на решті території переважно без опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні до 23°, у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями 11-13°; вдень у західних областях 21-26° (на Закарпатті до 28°), на решті території 25-30°, у східних областях, Приазов`ї та Криму місцями 32-34°.

12-13 серпня у західних областях грозові дощі; температура вночі 11-16°, вдень 23-28°. На решті території 12 серпня переважно без опадів, 13 серпня місцями, крім східних областей, Криму та Приазов`я, короткочасні дощі, грози; температура вночі 14-20°, вдень у південній частині та східних областях 30-35°, у північних та центральних областях 12 серпня 27-32°, 13 серпня 24-29°.

Завтра у Києві та області хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози. Вітер східний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура у Києві вночі становитиме 18-20°, вдень 27-29°; по області вночі 16-21°, вдень 26-31°.

10-11 серпня у столиці та області утримається мінлива хмарність. 10 серпня вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів; 11 серпня без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

12 серпня у Києві та області переважно без опадів, 13 серпня місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-20°, вдень 12 серпня 27-32°, 13 серпня 24-29°.