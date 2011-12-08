Донецький прокурор заспокоїв: ПФ винен чорнобильцям з кожним днем все більше

Пенсійний фонд України і зараз нараховує ліквідаторам Чорнобильської аварії пенсії, згідно із судовими рішеннями, але виплат немає через відсутність у бюджеті грошей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прокурор Донецької області Володимир ВИШИНСЬКИЙ.

Він нагадав, що протестуючі чорнобильці подавали в прокуратуру заяву з проханням порушити кримінальну справу проти Пенсійного фонду, зокрема, проти посадовців регіонального управління Пенсійного фонду в Донецькій області за статтею 382 Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення), але прокуратура відмовила їм, оскільки фактичне виконання Пенсійним фондом судових рішень було виконано – чорнобильцям перерахували суми пенсій і нарахували.

«Є судові рішення, які зобов`язують Пенсійний фонд перерахувати пенсії чорнобильцям. Ці судові рішення було виконано, зокрема із залученням виконавчої служби... Наразі нарахування йдуть», – сказав В.ВИШИНСЬКИЙ і додав: «Але, з урахуванням обставин, які ви знаєте, - відсутність грошових коштів, - ці нарахування йдуть як борг».

Прокурор пояснив, що «вся суперечка полягала в тому, як рахувати – Пенсійний фонд рахував так, а суд вказав і зобов`язав перерахувати пенсії за іншим алгоритмом. Це було перераховано, і пенсії нараховуються й зараз. Це питання в прокуратурі перевірили – йде нарахування, проте, у зв`язку з відсутністю коштів, пенсії не виплачуються».

«Тому говорити, що в діях працівників Пенсійного фонду є склад злочину за статтею 382, у прокуратури немає підстав. Тому й було ухвалено таке рішення», - зазначив В.ВИШИНСЬКИЙ.

На репліку журналістів, що ж робити чорнобильцям, які сьогодні фактично не отримують відсуджені пенсії, прокурор заявив: «Це питання не в компетенції органів прокуратури».