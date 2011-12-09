У Черкасах протестували проти закриття пологового будинку

У Черкасах представники Української народної партії спільно з іншими політичними силами, які входять до Ради об’єднаної опозиції, провели пікетування сесії Черкаської міської ради з вимогою не ліквідовувати пологовий будинок №2.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

За їх даними, нещодавно міська рада прийняла рішення про злиття двох пологових будинків під егідою створення Центру матері і дитини, що практично означає закриття одного з них.

До пікетувальників приєдналися близько 30 вагітних черкащанок та працівники пологового будинку, які занепокоєні можливістю втратити роботу.

«Нинішня влада своєю антинародною соціальною політикою призводить до зменшення народжуваності. Менше дітей народжується, закриються пологові будинки. Далі - дитячі садочки будуть продаватись під ресторани та торгово-розважальні центри, а тоді й до шкіл доберуться», – заявив у своєму виступі голова Черкаської обласної організації УНП Леонід ДАЦЕНКО.

Він підкреслив, що Черкаський пологовий будинок №2 - це повноцінний медичний заклад, із хорошою матеріально-технічною базою, фаховими лікарями, розташований у зручному місці. «Звичайно, можновладці мають кошти, щоб лікуватися і народжувати дітей за кордоном. Ми ж відстоюємо законне право громадян на професійну медичну допомогу», - сказав представник УНП.

У свою начальник Департаменту охорони здоров’я та соціальної політики Олег СТАДНИК запевнив, що закривати пологовий будинок № 2 ніхто не збирається, там залишиться приміщення, працюватимуть лікарі.