Азаров не збирається фінансувати ”папірці США”

Україна не боїться того, що Росія може перейти на розрахунки в рублях. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.

«Росія веде політику конвертації свого рубля, і ми, рано чи пізно, зіткнемося з тим, що розрахунки з Росією ми робитимемо в рублях», відзначив М.АЗАРОВ.

Рубль, переконаний віце-прем`єр, зараз є твердою валютою. «Якщо ми з доларом маємо проблеми, зараз на наших очах долар девальвував по відношенню до євро майже на 40%, то рубль тільки зміцнився. І якби ми мали достатній запас рублів, то ми б тільки виграли. Рубль за цей час зміцнився більш ніж на 20%», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що якщо Росія переведе розрахунки в рублі, то Україна створить запас рублів. «Валютні резерви Росії зараз перевищили 450 млрд. доларів… Дефолт їй не загрожує», - заявив М.АЗАРОВ, зазначивши, що частина своїх резервів, достатніх для здійснення розрахунків, Україна цілком може тримати в рублях. «Необхідно мати для торгівлі 4-5-місячний запас валюти. А навіщо більше мати? Фінансувати за рахунок платників податків папірці США, у яких держборг перевищив 9 трильйонів?», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомлялося, над США нависла загроза дефолта за державними борговими зобов`язаннями, заявив міністр фінансів США Генрі ПОЛСОН, що направив законодавцям відповідний лист. «Я прошу конгрес підняти межу державного боргу щонайшвидше», - підкреслив міністр, не уточнюючи, скільки ще грошей треба адміністрації Джорджа БУША.

За словами Г.ПОЛСОНА, якщо законодавці належним чином не прореагують, то, за оцінками Мінфіну, на початку жовтня уряд вперше виявиться в стані технічного дефолта за своїми зобов`язаннями.

Конгрес вже кілька разів в період знаходження Дж.БУША у влади піднімав межу держборгу, закріплену зараз законом на рівні 8,965 трлн. дол.