14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція голови правління Тендерної палати України Володимира Лаби на тему: “Чиновники «нагрівають руки» на дитячому харчуванні”, на якій йтиметься про зловживання державними коштами посадовими особами при закупівлі продуктів харчування для будинків – інтернатів, дитсадків та шкіл (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 332-03-97, 8 (097) 218-99-16. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.